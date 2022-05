Gite in Treno 2022 - Mantova

Lo sapevi che a Mantova c’è il palazzo con il maggior numero di stanze in Europa? Sono 535, a Palazzo Ducale. Queste e altre curiosità sono descritte nel primo video della nuova serie “Gite in treno”, realizzata da Trenord con Netweek, che presenterà cinque itinerari tematici, da raggiungere in treno con il biglietto giornaliero o plurigiornaliero integrato IVOL – Io Viaggio Ovunque in Lombardia, per viaggiare sui mezzi del servizio ferroviario regionale e cittadini.

Il primo video è dedicato all’arte: la nostra viaggiatrice Silvia viene accompagnata da Elisabetta parte alla scoperta della città sul Mincio.

I vantaggi per chi sceglie il treno non si esauriscono al viaggio: l’abbonamento Trenord dà la possibilità di acquistare l’Abbonamento Musei Lombardia, per accedere a Palazzo Ducale e a numerosi altri beni in Regione, e di usufruire di sconti dedicati per l’accesso ai Musei Civici mantovani. Che altro dire, se non…

