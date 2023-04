Arbitra Orsato, al Var c'è Massa: per Atalanta-Bologna due fischietti di alto livello

di Fabio Gennari

Arbitri di alto livello per Atalanta-Bologna, sfida in programma domani pomeriggio (8 aprile, ore 16.30) al Gewiss Stadium di Bergamo. Il designatore Rocchi ha deciso di mandare l'esperto Daniele Orsato a dirigere la partita con i felsinei e al Var ha piazzato Davide Massa di Imperia, reduce dalla serata movimentata di Coppa Italia, con un Juventus-Inter davvero complicato da gestire.

Per Orsato si tratta della 29esima direzione in carriera con l'Atalanta, il fischietto veneto è arbitro di grande esperienza e in questa stagiona ha diretto solo una volta la squadra di Gasperini: era il giorno di Lazio-Atalanta 0-2, probabilmente la vittoria più bella dei bergamaschi in campionato.

A Bergamo, con Orsato, l'Atalanta nella passata stagione ha pareggiato 0-0 proprio contro il Bologna e nelle tante apparizioni di uno dei migliori arbitri italiani in circolazione c'è anche un Atalanta-Spezia 1-1 del 17 dicembre 2006: fu l'esordio di Orsato in Serie A.

La speranza, come sempre, è che sia soltanto il campo a parlare. In questa stagione, la Dea ha vissuto alcune giornate un po' complicate tra arbitro e Var, con l'episodio di Sassuolo (espulsione di Maehle) che ha fatto arrabbiare parecchio l'ambiente orobico. Nelle ultime dieci giornate anche questi dettagli possono fare la differenza e la speranza, vista la grande esperienza di Orsato, è che già contro il Bologna non ci siano polemiche o sviste di nessun tipo.

Ultima curiosità: con l'Atalanta in campo, Orsato ha estratto complessivamente settanta cartellini gialli, assegnato due rigori e mai espulso nessuno. Sempre in Serie A.