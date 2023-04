Hojlund serve il gol a Boga e Lookman chiude la partita. Atalanta con bottino pieno da Cremona (1-3)

CRONACA SECONDO TEMPO

90' - Cinque minuti di recupero.

90' - HOJLUND FALLISCE IL COLPO DEL KO.

83' - PALO DI MAHELE, ma è tutto inutile perché a inizio azione era partito in offside.

82' - AMMONITO BIANCHETTI. Devastante Hojlund che lo costringe al fallo.

80' - OCCASIONE PER LA CREMONESE! Tsadjout gira in porta un bel cross di Pickel. Alto sopra la traversa.

79' - Fuori Toloi, dentro Demiral.

72' - GOL DELL'ATALANTA: BOGA! Hojlund scatta in campo aperto, va via a Bianchetti e offre rasoterra un assist per Boga che deposita in rete.

66' - Fuori Zappacosta, dentro Maehle. Fuori Ciofani e Lochoshvili, dentro Vasquez e Galdames.

63' - Ci prova Zappacosta con un tiro a giro dal limite. Sul fondo non di molto.

60' - AMMONITO CIOFANI, fallo su Ederson.

58' - Fuori Zapata, dentro Hojlund.

56' - CIOFANI SPIAZZA MUSSO. PAREGGIO DELLA CREMONESE.

54' - RIGORE PER LA CREMONESE, Ciofani tira e colpisce il braccio largo di Toloi. Ammonito il capitano della Dea.

52' - OCCASIONISSIMA PER L'ATALANTA: LOOKMAN! Azione bellissima dell'Atalanta con Zapata che dalla fascia serve sulla tre quarti in mezzo De Roon, palla filtrante per Ederson che di prima serve Lookman solo davanti al portiere: tocco sotto ma Carnesecchi si salva con una gran parata di piede.

46' - Zapata pericoloso, salta Pickel di prepotenza e lascia partire un destro potente in area murato da Lochoshvili.

Gasperini inserisce Boga e Lookman, fuori Muriel e Pasalic.

CRONACA PRIMO TEMPO

45+1 - FINE PRIMO TEMPO. CREMONESE-ATALANTA 0-1. Partita equilibrata e bloccata fino al gol di De Roon, senza occasioni da una parte e dall'altra. La Dea è apparsa macchinosa in attacco e si sono visti tanti errori sia in difesa che nella metà campo avversaria.

44' - GOL DELL'ATALANTA: DE ROON! Zapata serve a centro area, Aiwu respinge corto e l'olandese della Dea colpisce con un destro rasoterra nell'angolo, imprendibile da Carnesecchi. È il secondo consecutivo centro per il centrocampista nerazzurro.

39' - GIALLO A PASALIC che va a saltare con il gomito largo. Punizione dal limite per Castagnetti. L'Atalanta si è innervosita.

30' - L'Atalanta non riesce a trovare soluzioni quando si avvicina all'area della Cremonese. Zapata appare in difficoltà a sfondare il muro grigiorosso.

25' - PERICOLOSA L'ATALANTA. Corner di Muriel, Toloi anticipa tutti sul primo palo con un destro al volo, Ciofani riesce a deviare di nuovo in calcio d'angolo.

21' - AMMONITO LOCHOSHVILI: cinturato Muriel.

20' - L'Atalanta ha preso il controllo della partita e si spinge all'attacco.

12' - CREMONESE PERICOLOSA. Meitè sventaglia per Valeri che sulla fascia mette in mezzo al volo per l'inserimento di Benassi che da centro area colpisce debolmente e la sfera arriva facile tra le braccia del portiere.

10' - Buon avvio della Cremonese che è andata più volte al tiro con Tsadjout, Meité e Castagnetti. L'Atalanta risponde con un tiro di Zapata dalla distanza, che finisce a lato e non impensierisce Carnesecchi, e con un guizzo di Muriel sulla linea di fondo. La palla però era uscita.

FORMAZIONI UFFICIALI

Cremonese – Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Benassi, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Tsadjout, Ciofani. All. Ballardini

A disposizione: Saro, Sarr, Vasquez, Ghiglione, Quagliata, Sernicola, Galdames, Afena-Gyan, Bonaiuto, Dessers, Basso.

Atalanta – Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini

A disposizione: Sportiello, Rossi, Demiral, Okoli, Maehle, Soppy, Boga, Hojlund, Lookman.

Arbitro: Marinelli

PREPARTITA

Il campionato riprende dopo l'ultima sosta stagionale e per l'Atalanta è importante ripartire con una vittoria per restare in zona Champions (oggi è a tre punti dal quarto posto). I nerazzurri saranno in campo alle 15 allo "Zini" contro la Cremonese, ultima in classifica, a meno 11 dalla salvezza, ma che all’andata al Gewiss Stadium riuscì a strappare un pareggio per 1-1. In quell’occasione andarono in rete Demiral e Valeri.

Mister Gasperini è ancora costretto a rinunciare a Koopmeiners, che non è riuscito a recuperare dai problemi muscolari accusati contro l'Udinese. Non ci saranno nemmeno Djimsiti, Vorlicky e Hateboer. Davanti a Musso spazio a Toloi, Palomino e Scalvini. In mediana la coppia De Roon-Ederson e sugli esterni Zappacosta-Maehle. In attacco le alternative abbondano, con Hojlund caricatissimo dopo essere stato mattatore assoluto nelle recenti gare della sua nazionale. La Cremonese, dal canto suo, dovrà rinunciare agli infortunati Chiriches, Okereke e Ferrari.

Occhi puntati su Marco Carnesecchi, classe 2000, uno tra i migliori giovani portieri italiani, di proprietà dell’Atalanta, in prestito alla Cremonese, che sta facendo di tutto per limitare i danni ai grigiorossi di Ballardini. Dopo la Cremonese, nel mese di aprile i nerazzurri affronteranno Bologna (in casa), Fiorentina, Roma (in casa) e Torino.

FORMAZIONI PROBABILI

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Meité, Valeri; Tsadjout, Dessers.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Maehle, Ederson; Pasalic; Højlund, Zapata.