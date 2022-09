Batosta per la Lazio e Fiorentina, anche la Juve è in difficoltà: le coppe si fanno sentire

di Fabio Gennari

La seconda settimana di impegni europei ha lasciato parecchi segni sulle squadre italiane. L'Atalanta in questa stagione non è coinvolta dalle gare internazionali, ma il cammino delle avversarie va comunque monitorato per gli incroci che riguardano anche la Dea e le ripercussioni che possono esserci in campionato. Inter, Milan e Napoli hanno vinto i rispettivi incontri, la Roma si è sbarazzata con un netto 3-0 (risparmiando anche qualche uomo) dei modesti finlandesi dell'Helsinki, mentre Juventus, Lazio e Fiorentina sono cadute rovinosamente.

Il risultato della Lazio è il più pesante: sul campo di quel Midtjylland, che la Dea un paio di stagioni fa aveva battuto per 4-0, la squadra di Sarri ha perso con un netto 5-1 che rimescola le carte nel girone e toglie certezze a Sarri, che pensava di aver risolto quei cali di tensione che spesso hanno condizionato la Lazio lo scorso anno. A Bergamo, i biancocelesti arriveranno il 23 ottobre, alla vigilia della quinta partita del girone europeo.

Un'altra squadra che è crollata è la Fiorentina: in Conference League, i toscani sono stati battuti per 3-0 dall'İstanbul Basaksehir, con Gollini che ha pesantemente condizionato il risultato (ha colpe su tutti i gol, clamorosa la leggerezza sul secondo) e Ikonè che ha lasciato in dieci i suoi nella ripresa. Dopo la sosta, i viola arriveranno a Bergamo (si gioca domenica 2 ottobre alle 18) ma il giovedì successivo, in Scozia contro gli Hearts, è in programma una gara già decisiva per il cammino nel girone.

Tante assenze e scelte precise di turnover che non hanno pagato hanno portato la Juventus alla sconfitta contro Benfica. Partecipare alle coppe è un onore, non sempre si può essere al top, ma è chiaro che un calendario così compresso, se non hai la rosa al completo, può creare parecchi problemi e lasciare strascichi mentali difficili da superare.