De Roon al Mondiale e nella storia dell'Atalanta: è lo straniero con più presenze

di Fabio Gennari

Con il Lecce ha solo aggiornato il suo record a 275 presenze complessive con la maglia dell'Atalanta, Stromberg ormai è indietro di due gradini (273) e per Marten de Roon, a pochi giorni dall'inizio del Mondiale in Qatar, c'è uno splendido obiettivo da celebrare: l'olandese è lo straniero più presente di sempre in gare ufficiali di tutte le competizioni con la maglia dell'Atalanta.

Si tratta di un riconoscimento importante per lui, la conferma di come questo centrocampista dal cuore infinito sia ormai un'istituzione per Bergamo e i tifosi della Dea.

Dopo una stagione un po' altalenante chiusa con l'intervento di ernia, il numero 15 della Dea è partito benissimo nel campionato 2022/23 e il problema muscolare accusato contro la Lazio lo ha solo un po' frenato.

Tornato in campo con il Napoli per una manciata di minuti e poi a Lecce, il ragazzo ha insistito per provare a esserci in queste ultime sfide, in modo anche da "testarsi" al meglio per il Mondiale. Al termine del primo tempo al Via del Mare, però, lo sconforto per poco lo sovrastava: si è rifatto male, in un altro punto dello stesso muscolo e con una decina di giorni di prognosi per il rientro.

Insomma, ha rischiato di saltare il Qatar. Per fortuna, il problema non era troppo grave e de Roon è comunque partito con la Nazionale. Sarà uno dei due atalantini d'Olanda che cercheranno fortuna nell'edizione più strana e discussa degli ultimi anni della rassegna intercontinentale. La sua carriera, salvo scossoni al momento impensabili, si chiuderà all'ombra di Città Alta, dove Marten vive con la moglie Ricarda e le tre figlie. Un tulipano trapiantato in città le cui radici sono ormai molto profonde.