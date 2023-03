Fine settimana importante, tanti i risultati pesanti in zona Europa: l'Atalanta è in corsa

di Fabio Gennari

Tre punti recuperati su Inter, Milan e Roma, la Juventus (con grandi polemiche per il secondo fallo di mano non fischiato a Rabiot in due partite) che resta a -4 ma una lotta europea che si infiamma e vede la Dea avvicinarsi alle squadre che la precedono.

Il campionato di Serie A vivrà nel prossimo fine settimana una sosta per le Nazionali che servirà a tutti per preparare la rincorsa finale: da inizio aprile al 4 giugno ci saranno ancora undici partite in cui, scudetto a parte, ci saranno ancora un sacco di cose da decidere.

Sabato sera il Milan ha perso nettamente a Udine, ieri la Roma è uscita con un uomo in meno e la sconfitta nel derby con la Lazio e la Juventus ha vinto in casa dell'Inter. La nuova classifica dice Lazio seconda a quota 52, Inter terza a 50, Milan quarta a 48 con Roma (47) e Atalanta (45) che, a oggi, occupano la quinta e la sesta posizione. La Juventus è settima a 41 punti, l'ottavo posto (il primo che senza dubbio significa esclusione dalle coppe) è attualmente occupato dall'Udinese (38) per un vantaggio di ben sette punti per i bergamaschi.

Dopo la sosta si giocheranno, tra le altre, Cremonese-Atalanta e Napoli-Milan, mentre nel turno pasquale ci sono in programma Atalanta-Bologna e Lazio-Juventus. Pillole di calendario che certamente contano il giusto, il percorso di un po' tutte le squadre coinvolte nella parte alta della classifica è stato caratterizzato anche da scivoloni pesanti in sfide che sembravano alla portata. La strategia giusta è pensare solo a vincere la propria partita e solo dopo sbirciare cosa fanno le avversarie.