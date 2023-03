La serata dei grandi numeri: 18, 356 e 45 sono le coordinate del momento atalantino

di Fabio Gennari

Marcatori diversi in campionato, minuti senza gol e punti alla sosta del campionato. L'Atalanta di Gasperini contro l'Empoli ha vissuto una serata di grandi emozioni, al termine di una sfida da vincere con grande serenità visto il gioco espresso è arrivato invece un 2-1 prezioso per la classifica ma assolutamente stretto per la differenza che si è vista in campo e invece non si nota nel tabellino. Poco male, sempre di 3 punti si tratta per una squadra che non ha un bomber principe che trascina tutti ma si basa sulla forza del collettivo.

Il gol di de Roon, oltre a pesare tantissimo per il momento che stava vivendo la Dea, segna un allungo in vetta dei bergamaschi nella graduatoria dei marcatori diversi: sono ben 18 i giocatori che hanno trovato almeno una volta la via della rete in campionato per un concetto di cooperativa del gol che ormai è sempre più un marchio di fabbrica del tecnico. E, oggi, poco importa che so sia arrivati a 356 minuti senza gol realizzati prima di riuscire a sbrogliare la questione e poter esultare.

I 45 punti in classifica, a questo punto della stagione (27 giornate) sono un bel bottino. Vero che si è tornati alla vittoria 34 giorni Lazio - Atalanta ma è vero anche che con questa media si può toccare quota 63 a fine stagione e confermare una posizione di classifica che vale l'Europa e che ha sempre visto la Dea stare ai vertici dall'inizio del campionato fino ad oggi. Insomma, l'Atalanta non deve agguantare un posto in Europa ma deve solo preoccuparsi di difenderlo. Almeno per il momento.