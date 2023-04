La strana stagione della Cremonese: ultima e quasi spacciata, ma in semifinale di Coppa Italia

di Fabio Gennari

La Cremonese, avversario di giornata della Dea, sta vivendo una stagione davvero molto particolare. I grigiorossi hanno appena 13 punti in classifica, sono in zona retrocessione da praticamente tutto il campionato, eppure stanno vivendo un sogno in Coppa Italia, dove mercoledì (5 aprile) affronteranno la Fiorentina nella semifinale di andata della competizione.

Prima con Alvini e ora con Ballardini, i grigiorossi non stanno centrando l'obiettivo salvezza e si devono tenere strette le vittorie di Napoli e Roma nella coppa nazionale.

L'avversario per l'Atalanta non è al pari delle squadre affrontate, ad esempio, nelle ultime due trasferta (Milan e Napoli) ma parliamo di una squadra che, in casa, ha conquistato quattro dei suoi 13 punti bloccando il Milan sullo 0-0 e vincendo 2-1 contro la Roma. Le altre big del campionato sul terreno dello Zini sono passate senza problemi (0-4 la Lazio, 1-4 il Napoli) ma anche a fatica (1-2 l'Inter in rimonta, 0-1 la Juventus al 91'), per un cammino interno volenteroso ma complicato di una formazione che ci mette comunque sempre il cuore.

Il discorso è diverso in Coppa Italia. Dopo aver superato Ternana (3-2) e Modena (4-2 ai supplementari), la sfida con il Napoli sembrava proibitiva e invece la precisione chirurgica ai calci di rigore ha permesso alla squadra di Ballardini di spuntarla dopo il 2-2 al 120'; contro la Roma i grigiorossi sono andati sullo 0-2 a cavallo tra il primo e il secondo tempo e si sono alla fine imposti 1-2 dopo la rete di Belotti nel finale. Ora affronteranno la Fiorentina per la storia: la gara con l'Atalanta è quasi un impiccio.