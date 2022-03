L'ennesimo ricorso dell'Udinese e i biglietti per la partita contro il Napoli

Tra stadio e tribunale

Non si ferma la volontà dei friulani di far annullare la partita dello scorso 9 gennaio. Intanto, le ultime sulla prossima sfida casalinga

di Fabio Gennari

Continua la battaglia dell'Udinese contro il 2-6 subito dall'Atalanta lo scorso 9 gennaio allo stadio Friuli. La società bianconera, si è saputo ieri dal Coni, ha inoltrato un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la decisione della Figc e della Lega Serie A di omologare il risultato della gara di campionato con l’Atalanta, persa per 6-2 ma giocata con una formazione fortemente rimaneggiata a causa dei tanti giocatori bianconeri risultati positivi al Covid.

La possibilità di ricorrere in tutte le sedi possibili è legittima, ma qui stiamo andando veramente oltre. L'Udinese, è bene ricordarlo, era prima stata bloccata dalla Asl di Udine e successivamente, su ricorso al Tar del Friuli della Lega di A, è stata "liberata" alla vigilia della partita. Secondo le rimostranze dell'Udinese, quella gara non è regolare perché i giocatori non avevano avuto la possibilità di prepararsi in modo regolare. Viene da chiedersi, allora, perché la squadra sia scesa ugualmente in campo e soprattutto se l'Udinese avrebbe fatto tutti questi ricorsi (è il terzo) anche in caso di vittoria o pareggio. Non resta che attendere, sottolineando che ogni decisione diversa dal respingimento del ricorso sarebbe clamorosa.

Sul fronte atalantino, intanto, la società ha comunicato i dettagli relativi alla vendita libera dei biglietti per Atalanta-Napoli. Non sono state inserite riduzioni per gli ex abbonati 2019/20, i quali hanno la possibilità di acquistare fino al 28 marzo i mini-abbonamenti per le gare con Napoli, Verona, Salernitana ed Empoli e in tutto lo stadio sarà necessario essere in possesso di DeaCard per l'acquisto di un tagliando singolo con caricamento digitale. Tutte le info si trovano QUI.