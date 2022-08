Oggi i biglietti per Verona, poi quelli per il Torino con la novità dei tagliandi gratis per gli under 6

di Fabio Gennari

Via oggi (23 agosto) alla vendita dei biglietti per Verona-Atalanta, sfida valida per la terza giornata di campionato che si giocherà domenica alle 18 allo stadio Bentegodi. Il circuito dove acquistare i tagliandi è quello di Vivaticket, ci sono a disposizione 1.781 posti (il settore ospiti è Curva Nord superiore) e la bella novità riguarda il prezzo: 22 euro, prevendita compresa, per gli interi mentre gli under 14 potranno accedere allo stadio pagando un ticket di ingresso di soli 2 euro.

Come da Determinazione 29/2022 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del 17/08/2022, la vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Lombardia avverrà esclusivamente per il settore “ospiti" e dalle informazioni che circolano la possibilità che si arrivi al tutto esaurito sono decisamente alte: quelle associazioni che organizzano bus al seguito della Dea hanno già ricevuto centinaia di prenotazioni per la sfida di domenica contro gli scaligeri.

Da domani, mercoledì 24 agosto, partirà invece la prevendita per Atalanta-Torino di giovedì prossimo, 1 settembre. Tutti i dettagli si trovano sul sito dell'Atalanta a questo link con la doppia agevolazione che riguarda i biglietti gratuiti per i bambini under 6 senza posto assegnato (un biglietto per ogni genitore/tutore, tariffa valida nelle due tribune) e quelli per gli under 14 valida anche, oltre che nelle due tribune, anche in Curva Morosini e Distinti Sud.