Palomino e Zappacosta lavorano in campo, l'argentino potrebbe esserci con la Lazio

di Fabio Gennari

«Lavoro individuale in campo»: è il messaggio che accompagna le ultime dal campo in arrivo da Zingonia e si riferisce a Zappacosta e Palomino. Chiaramente non possiamo conoscere nel dettaglio che «lavoro individuale in campo» abbiano svolto i due infortunati di casa Atalanta, ma filtra fiducia per la sfida di Roma contro la Lazio, quantomeno per Palomino.

La partita di domani (4 febbraio) contro il Sassuolo, invece, li vedrà entrambi ancora fuori dai convocati, ma c'è curiosità per capire se il centrale sudamericano possa o meno farcela quantomeno per Roma.

Quando Gasperini ha avuto a disposizione Palomino lo ha praticamente sempre usato da titolare, è per questo motivo che l'eventuale recupero (mancano otto giorni alla partita dell'Olimpico) darebbe al tecnico un'alternativa in più contro la squadra che nel girone d'andata ha messo più in difficoltà di tutte la compagine nerazzurra. Le alternative, numericamente parlando, non mancano, ma la possibilità di scegliere è sempre un lusso quando ti trovi a preparare sfide di un certo livello.

Tutti gli altri calciatori sono regolarmente a disposizione. La preparazione in vista di Reggio Emilia continuerà oggi con la rifinitura e la squadra partirà poi alla volta della città emiliana, dove domani sera alle 20.45 si giocherà la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Per le scelte del tecnico, possibile che dalla conferenza di oggi a Zingonia di Gasperini si capisca qualcosa in più delle sue intenzioni, ma non sono previste grandi sorprese pensando alla gara del Mapei Stadium.