Quella con il Sassuolo è la seconda doppia espulsione con Gasperini in panchina

di Fabio Gennari

Premessa: visto l'intervento di Rabiot in Salernitana-Juventus di ieri sera (piede a martello con la gamba molto più tesa di quanto non fosse stata quella di Maehle a Reggio Emilia e solo ammonito), il rammarico per la decisione che ha condizionato la gara contro il Sassuolo dopo appena mezz'ora è ancora più grande.

Detto questo, i giorni passano, in vista c'è un'altra gara importante come quella di sabato (11 febbraio) sul campo della Lazio e allora è tempo di curiosità. Una, in particolare, racconta di come l'Atalanta di Gasperini si sia trovata solo un'altra volta ad avere a che fare con una doppia espulsione in campionato come quella di sabato scorso.

Per la seconda volta nell’era Gasperini, infatti, la Dea ha terminato la partita in nove uomini. Nella prima occasione, furono Palomino (doppio giallo al 12’ e 81’) e Toloi (fallo da ultimo uomo al 90+3’) a farsi cacciare dall’arbitro Doveri di Roma. Era la stagione 2018/19, si giocava la 17esima giornata e la gara tra Genoa e Atalanta si chiuse con un perentorio 3-1: quel giorno, tra l'altro, Toloi visse una gara da incubo visto che prima fece autorete nel recupero del primo tempo e poi finì anzitempo sotto la doccia.

Tra l'altro, in questa stagione il nome della Lazio collega l'Atalanta ai cartellini rossi. Nella partita d'andata contro i biancocelesti, Muriel (cacciato nel finale contro il Sassuolo per proteste) si beccò due cartellini gialli evitabili in poco più di mezz'ora che lo costrinsero a saltare la successiva sfida di Empoli. Questa volta, l'espulsione è arrivata per proteste alla vigilia della gara contro i capitolini, una parola di troppo detta a gara quasi finita e cartellino rosso che priva la Dea di un'opzione importante per la sfida dell'Olimpico.