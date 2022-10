Hateboer porta in vantaggio la Dea, poi Koopmeiners si fa parare un rigore

CRONACA PRIMO TEMPO

40' - VICARIO PARA IL RIGORE DI KOOPMEINERS! Tiro potente centrale, il portiere dell'Empoli riesce a intercettare con i piedi.

39' - AMMONITO DESTRO (E).

38' - RIGORE PER L'ATALANTA! Destro devia col braccio una punizione di Lookman!

37' - AMMONITO DE WINTER (E).

34' - OCCASIONE EMPOLI. Ebuehi vince un contrasto e al limite prova a calciare, Demiral mura la conclusione.

32' - GOL DELL'ATALANTA!!! HATEBOER! Koopmeiner scarica per Lookman che calcia all'interno dell'area, la difesa respinge come può, ma il pallone finisce sul secondo palo dove è in agguato l'esterno olandese che appoggia in rete.

24' - Brutta palla persa da Maehle all'altezza dell'area atalantina, Henderson appoggia a Bajrami, ma l'attaccante empolese era in fuorigioco. Brivido per i nerazzurri.

16' - DOPPIA OCCASIONE PER L'ATALANTA! EDERSON dialoga con Hojlund che lo mette davanti a Vicario all'altezza del rigore, tiro centrale e il portiere salva. Sulla ribattuta Ederson ci prova di nuovo, ma la conclusione viene murata da De Winter.

8' - OCCASIONE PER L'ATALANTA. Maehle recupera palla sulla trequarti e imbuca per Lookman che tenta un tiro basso e forte. Vicario riesce a toccare il pallone e impedisce a Hojund di colpire.

7' - Destro ruba palla a Scalvini e prova a sorprendere Musso con un pallonetto, ma la sfera finisce alta.

FORMAZIONI UFFICIALI

Empoli (4-3-3): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami, Destro, Pjaca. Allenatore: Paolo Zanetti.

A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Stojanovic, Ismajli, Parisi, Akpa Apro, Degli Innocenti, Fazzini, Cambiaghi, Haas, Baldanzi, Lammers, Satriano, Ekong.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Lookman; Højlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Okoli, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Soppy, Malinovskyi, Boga, Zapata.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

PREPARTITA

L’Atalanta scende in campo al Castellani alle 12.30 contro l’Empoli. La squadra di Zanetti arriva dal pesante 4-0 rimediato contro la Juventus, ma anche l’Atalanta è reduce da una sconfitta, avvenuta domenica scorsa in casa contro la Lazio di Sarri. Per la Dea si è trattato del primo stop dopo undici giornate, ma a destare qualche preoccupazione è il fatto che in tutti i 90 minuti più recupero i nerazzurri non abbiano fatto un solo tiro in porta.

Nell’Atalanta, terza in classifica, non ci sarà una delle colonne portanti, Marten De Roon. L’infortunio nella partita contro la Lazio è stato serio e il rischio è di rivederlo in campo nel 2023. Assente anche Muriel, squalificato, Gasperini si affida alla coppia Lookman-Hojlund. Parte dalla panchina Zapata che contro l’Empoli ha già segnato quattro reti, le ultime due proprio al Castellani. In campo anche Musso e Toloi, che hanno smaltito l’infortunio. Sull’altro fronte Zanetti schiera Pjaca. Delle 20 sfide totali fra Atalanta ed Empoli, quattro sono i successi dei toscani e otto quelli del club bergamasco, altrettanti i pareggi.

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Destro. Allenatore: Zanetti

A disposizione: Ujkani, Seghetti, Ismajli, Walukiewicz, Ebuehi, Cacace, Ekong, Akpa Akpro, Degli Innocenti, Guarino, Fazzini, Henderson, Pjaca, Lammers, Cambiaghi, Satriano.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti, Hateboer, Scalvini; Soppy, Pasalic, Koopmeiners, Lookman, Zapata. Allenatore: Gasperini

A disposizione: Musso, F. Rossi, Toloi, Maehle; Ederson; Ruggeri, Zortea, Boga, Malinovskyi, Hojlund.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta