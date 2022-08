Palo di Sabiri, traversa di Quagliarella: la Samp spinge, ma Lookman chiude i giochi. 2-0 per la Dea

Esordio positivo per l'Atalanta che torna da Marassi con il bottino pieno. Nel primo tempo gol di Toloi, nel secondo, dopo una gara di sofferenza, il neo acquisto Lookman ha chiuso i giochi lanciato in rete da Malinovskyi. I blucerchiati hanno combattuto e sfiorato il pareggio in più occasioni. Grandi protagonisti di questa fase Sabiri e Quagliarella che hanno colpito un palo e una traversa. In ripartenza però la Dea è stata micidiale e dopo un gol annullato, l'esordiente Lookman, entrato al posto di Muriel, ha raddoppiato. Bella e intensa partita con tantissimi ammoniti.

LA CRONACA - SECONDO TEMPO

97' - TRIPLICE FISCHIO: L'ATALANTA HA BATTUTO LA SAMPDORIA A MARASSI per 2-0

96' - GOL DELL'ATALANTA: LOOKMAN!!! Malinovskyi si invola in contropiede e serve il neo acquisto che mette a sedere Colley e insacca rasoterra

93' - AMMONITO HATEBOER, fermato il contropiede di Verre

90' - Sei minuti di recupero

90' - CAMBIO SAMP: fuori Ferrari, dentro Murillo

89' - GOL DI LOOKMAN ANNULLATO per fuorigioco millimetrico. Grande azione di Zapata

88' - AMMONITO ZORTEA

87' - La Samp non molla e continua ad attaccare, la Dea fatica a ripartire

84' - AMMONITO DE ROON

83' - CAMBIO ATALANTA. Malinovskyi al posto di Pasalic

83' - TRAVERSA DI QUAGLIARELLA: altro cross dalla destra di Depaoli e destro a giro col pallone che scheggia il legno più alto

81' - AMMONITO SABIRI, fallo su Pasalic

80' - AMMONITO QUAGLIARELLA per proteste

79' - AMMONITO MUSSO per perdita di tempo

79 '- OCCASIONE PER LA SAMP: QUAGLIARELLA. Conclusione al volo in scivolata su palla proveniente dalla destra: la palla sfila a lato di pochissimo!

77' - Atalanta chiusa nella propria metà campo. Massimo sforzo della Samp

75' - CAMBIO SAMP - Léris lascia il posto a Quagliarella

73' - AMMONITO VERRE per fallo su Lookman

73' - Musso sbaglia l'uscita, lo salva Okoli

72' - CAMBI ATALANTA - Zortea al posto di Maehle, Scalvini sostituisce Toloi

69' - PALO DI SABIRI. Punizione potente che sorprende Musso, ma la palla colpisce il legno

68' - Punizione al limite per la Samp, vicinissima alla linea dell'area. Fallo di Okoli

65' - L'Atalanta si è abbassata e la Samp ha alzato il baricentro, pericolo per la Dea

63' - CAMBI ATALANTA - Il neo acquisto Lookman al posto di Muriel

57' - CAMBI SAMP - De Luca per Caputo (che non la prende bene), Verre per Djuricic, Depaoli per Bereszynski. Giampaolo cerca forze fresche

56' - L'Atalanta spinge e mette in difficoltà la retroguardia.

52' - Sugli sviluppi dell'angolo, Hateboer mette sul secondo palo e Okoli di testa spaventa Audero, palla di poco alta

50' - Muriel di tacco cerca di mettere in porta Maehle, Colley chiude in angolo. Buona opportunità per la Dea

Nessuna sostituzione, si ricomincia

LA CRONACA - PRIMO TERMO

45+2 - FINE PRIMO TEMPO. Bella partita fra Samp e Atalanta sul terreno accidentato di Marassi. Buon ritmo nonostante il caldo, ma brividi da tutte e due le parti. La Samp parte subito forte e va vicina al gol nella prima azione, poi l'Atalanta macina gioco, con uno Zapata in buona forma, che mette più volte in difficoltà il suo marcatore Ferrari. Al 14' però è Caputo ad andare in rete, il gol però è annullato dopo l'intervento del Var. La Dea guadagna metri e colpisce un clamoroso palo con Maehle, poi passa in vantaggio con una sterzata di Zapata che mette sulla testa di Pasalic l'assist per Toloi. Nel finale la Samp spinge con Sabiri, ma non trova il pareggio.

45' - AMMONITO PASALIC, fallo tattico su Sabiri a metà campo.

36' - La Samp guadagna metri e l'Atalanta è costretta a difendersi

33' - Prima risposta della Samp, conclusione di Sabiri, blocca Musso

26' - GOL DELL'ATALANTA: TOLOI! Sterzata di Zapata che, dalla sinistra, mette al centro un pallone preciso per la sponda di testa di Pasalic. Davanti alla porta è in agguato il difensore brasiliano che appoggia in rete

22' - CLAMOROSO PALO DI MAEHLE. Cross basso di Hateboer, Maehle da due passi manda sul legno

19' - AMMONITO OKOLI per una trattenuta su Caputo

16' - GOL ANNULLATO. Check del Var, l'arbitro va a vedere e dice no: Léris ha sbracciato eccessivamente su Mæhle. Proteste da parte dei blucerchiati

14' - GOL DELLA SAMP: CAPUTO! Sabiri lancia una palla lunga per Léris, abile ad andarsene di forza a Mæhle e a servire all'altezza del dischetto Caputo, che insacca

5' - Zapata riceve in area e tira di potenza, palla di poco alta sulla traversa

1' - AMMONITO FERRARI per fallo su Zapata lanciato in profondità

30'' - OCCASIONISSIMA PER LA SAMP con Leris, grande chiusura in extremis di MAEHLE

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4141): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Viera; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

A disposizione: Ravaglia, De Paoli, Murillo, Murru, Villar, Yepes, Malagrida, Verre, Villar, Quagliarella, De Luca, Gabbiadini

Allenatore: Giampaolo

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel

A disposizione: Sportiello, Rossi, Ruggeri, Zortea, Scalvini, Lookman, Malinovskyi, Boga

Allenatore: Gasperini

Arbitro: Federico Dionisi

IL PREPARTITA

di Fabio Gennari

Non sarà semplice. Perché le gare d'esordio sono sempre complicate, perché si gioca in trasferta su un campo messo molto male, perché il ritmo nelle gambe dei giocatori nerazzurri è tutto da vedere e perché la squadra blucerchiata vorrà partire bene davanti alla sua gente. Tutto vero. Però poi ci sono i valori tecnici e in questo momento l'Atalanta ha molte più certezze di una Sampdoria che ha perso giocatori importanti (l'ultimo, Candreva, ieri è stato ufficializzato dalla Salernitana) e naviga a vista anche per questioni societarie.

Alle 18.30 a Marassi, con oltre 1.800 bergamaschi al seguito che animeranno il settore ospiti, la Dea giocherà la prima partita della nuova stagione con dieci undicesimi della squadra "vecchia". L'unica novità dall'inizio sarà Okoli, per il resto le assenze saranno pesanti (Palomino, Demiral, Zappacosta ed Ederson i giocatori fuori dai 19 convocati) e l'unico volto nuovo arrivato dal mercato, ovvero Lookman, partirà dalla panchina, pronto magari a mettersi in mostra nella ripresa.

Davanti a Musso ci saranno Toloi e Djimsiti insieme a Okoli, in mezzo Hateboer e Maehle saranno gli esterni con de Roon e Koopmeiners in mezzo, mentre Pasalic (13 gol nello scorso campionato) sarà a supporto di Muriel e Zapata. La sfida è importante perché partire bene permetterebbe di rasserenare un po' un ambiente in subbuglio per il mercato. La partenza di Freuler e quella possibile di Malinovskyi, nonostante abbiano una logica pensando alla costruzione della rosa e a quelli che potrebbero essere gli "input" di cui parlava Gasperini, hanno bisogno di volti nuovi per riequilibrare gli assetti e i rumori.