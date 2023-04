Aeroitalia si allea a SkyAlps: salgono a tre i voli giornalieri da Orio al Serio a Roma

Aeroitalia, dopo la diminuzione delle rotte inizialmente promesse, torna ad aumentare le frequenze dall'aeroporto di Orio al Serio in direzione Roma Fiumicino portando a tre i voli giornalieri, grazie a un accordo sottoscritto con la compagnia SkyAlps.

I voli da Bergamo a Roma (e viceversa) opereranno dal lunedì al venerdì e la domenica, ma solo alla sera. Nel dettaglio, ci saranno tre partenze da Bergamo alle 6:50, alle 11:20 e alle 18:50, con arrivo nella Capitale alle 8:05, 12:35 e 20:05. I voli in arrivo dallo scalo capitolino saranno invece alle 9:05, 13:35 e 21:05 e atterreranno a Orio al Serio rispettivamente alle 10:30, alle 14:50 e alle 22:20.

Si aggiungeranno, inoltre, nuove frequenze da e per Comiso (in Sicilia) per Bergamo, operate con aeromobili Boeing 737/700 da 148 posti. Le rotte opereranno il lunedì e il mercoledì (partenza da Comiso alle 11:30 e da Bergamo alle 19:55), e il venerdì e la domenica (sempre da Comiso alle 7 e da Orio alle 15:15).