Bergamo, tanti cantieri lampo per asfaltare le strade. Ecco dove

Automobilisti attenzione. Sono molti i cantieri lampo, ovvero di breve durata, che nelle prossime settimane saranno installati a Bergamo, per ripristinare le strade su cui le società OpenFiber e Unareti sono intervenute nei mesi scorso, rispettivamente per la posa della fibra ottica e dell'infrastruttura per l’erogazione di gas ed energia.

Molte le strade coinvolte dai lavori di asfaltatura (che non sono a carico del Comune di Bergamo). La gran parte si svolgeranno nel fine settimana per impattare il meno possibile sulla viabilità dei giorni lavorativi.

Vediamo quali strade sono coinvolte (per rendere disponibili le modifiche alla viabilità in tempo reale, il Comune di Bergamo ha aderito al servizio Aci Luceverde, disponibile al link bergamo.luceverde.it).

Zona via Corridoni

Dalle ore 09.00 di lunedì 17 ottobre 2022 e fino alle ore 18.00 di mercoledì 30 novembre 2022 nelle vie Bronzetti, Via Corridoni, Via Bianzana, Via Pitentino e Via Frizzoni, i lavori verranno eseguiti nel fine settimana. Divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata in tutti gli stalli rientranti nell’area oggetto dei lavori stradali di ripristino.

Zona via Cairoli, Codussi

Dalle ore 09.00 di lunedì 17 ottobre 2022 e fino alle ore 18.00 di mercoledì 30 novembre 2022 nelle vie Cairoli, Via Barzizza, Via Milazzo, Via Longo, Via Degli Albani, Via Da Rosciate, Via Maglio Del Rame, Via Muraine, Via Mazzi, Via del Galgario e Via Codussi.

Anche qui divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata in tutti gli stalli rientranti nell’area oggetto dei lavori stradali di ripristino; istituzione del limite di velocità di 30 KM/h; restringimento della carreggiata.

Zona via San Bernardino

Dalle ore 9.00 di lunedì 7 novembre 2022 e fino alle ore 19.00 di mercoledì 30 novembre 2022 nelle vie San Bernardino, Via Greppi, Via Carnovali, Via Previtali, Via San Giorgio, Via Autostrada e Largo Tironi.

Divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata in tutti gli stalli rientranti nell’area oggetto dei lavori stradali di ripristino; limite 30 KM/h; restringimento della carreggiata con contestuale istituzione del senso unico alternato.

Deviazione dei pedoni a margine della occupazione secondo necessità nelle vie Lorenzi, Via Falcone, Via Carpinoni, Via Lotto, Via Magrini, Via Berizzi, Via Elba, Via Spino, Via San Tomaso de Calvi, Via Sardegna, Via Sicilia, Via Caprera e Via Calzecchi Onesti.

Zona via Baschenis, Don Luigi Palazzolo

Dalle ore 9.00 di lunedì 24 ottobre 2022 e fino alle ore 19.00 di giovedì 10 novembre 2022 in Via Baschenis nel tratto compreso tra Via San Giorgio e Via Don Luigi Palazzolo (lavori da eseguire verso fine settimana).

Istituzione del senso unico di marcia in direzione di via San Giorgio; limite di velocità di 30 KM/h; Divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli rientranti nell’area di cantiere; divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul lato opposto rispetto a quello interessato dai lavori, con installazione di idonea segnaletica da posizionare presso i passaggi pedonali più prossimi all’occupazione in Via Trecourt, Via Gaffuri, Via Broseta e Piazza Risorgimento.

In Via Pezzotta

Divieto di transito veicolare eccetto i mezzi di cantiere e i residenti frontisti compatibilmente con le fasi operative del cantiere e la sicurezza degli operai.

Dalle ore 7.30 di giovedì 20 ottobre 2022 e fino alle ore 18.00 di venerdì 21 ottobre 2022 in Via Berlendis; strada a fondo chiuso; divieto di transito per tutti i veicoli eccetto i mezzi di cantiere e i residenti frontisti.