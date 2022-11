"Ca' Pelletti" apre a Oriocenter, portando i gusti della Romagna

La Romagna arriva a Oriocenter con l'apertura da venerdì 25 novembre della cucina di "Ca' Pelletti", catena di ristoranti, anche se loro preferiscono chiamarsi "locande", che portano con sé la tradizione culinaria e il culto dell’ospitalità romagnoli. Quello di Orio è il quarto locale e il primo in Lombardia (due sono a Bologna e uno a Padova) dell'attività avviata nel 2013 da Surgital. L'azienda di Ravenna è già nota come esportatrice di pasta fatta a mano nelle cucine professionali di tutto il mondo. Ora, Surgital ha voluto offrire al pubblico l’esperienza e competenza di oltre 40 anni da produttori leader di pasta.

La proposta di "Ca’ Pelletti" «coniuga una qualità all’altezza della ristorazione tradizionale con la velocità di servizio e un prezzo competitivo, 365 giorni all’anno, e dove la cucina rimane aperta tutto il giorno, peculiarità di sicuro appeal poiché offre la possibilità di mangiare a qualsiasi ora». La proposta della locanda inizia fin dal mattino con la "Signora Colazione", una colazione rinforzata in diverse varianti, prosegue durante la giornata con piatti dal pranzo, alla merenda, fino all’aperitivo e alla cena.

La promessa dell'azienda è quella di donare ai clienti di "Ca' Pelletti" un servizio «sempre con il sorriso, l’allegria e il calore, capaci di creare un angolo di Romagna in cui fare esperienza dei piatti più tipici, ma scoprire anche della filosofia del buon vivere, in un ambiente caldo e confortevole dove sentirsi a casa». L'offerta e il menù della locanda intendono incuriosire non solo i bergamaschi, ma anche i tanti viaggiatori che dal vicino aeroporto di Orio al Serio talvolta si trovano a passeggiare per il centro commerciale.