Concorso di bellezza per sole donne «fin dalla nascita»: discriminazione a Comun Nuovo

Un regolamento discriminatorio, chi l'ha notato e infine gli organizzatori che decidono di correggerlo. Per partecipare al concorso Miss Un volto per l'Arte 2023, era necessario essere «di sesso femminile fin dalla nascita». L'espressione discriminatoria è stata intercettata in occasione delle iscrizioni alla fase di selezione regionale per la Lombardia.

L'evento a Comun Nuovo

L'evento di riferimento è quello in programma il prossimo 28 aprile in un ristorante della Bergamasca, a Comun Nuovo. Come si legge sulla locandina, l'unico vincolo è quello di avere un'età compresa tra i 18 e i 36 anni. Tuttavia, il regolamento integrale viene messo a disposizione di chi desidera iscriversi. Ed è lì che è stata notata la frase discriminatoria.

Immediato ripensamento

Il regolamento è stato cambiato immediatamente e, come riporta BergamoNews, il presidente dell'associazione Stefano Tomà ha spiegato: «Il requisito è contenuto nel regolamento di altri concorsi di bellezza, anche di rilevanza nazionale. Ci siamo ispirati a manifestazioni ben più in vista della nostra, ma non volevamo in alcun modo discriminare le ragazze transgender. Al contrario, il nostro impegno sarà quello di modificare un regolamento che dopo tanti anni va probabilmente rivisto e aggiornato».