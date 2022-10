Enrico Milesi di Osio Sopra è stato premiato come migliore Gev della Lombardia

È stato scelto fra le più di duemila Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) presenti in Lombardia ed è stato premiato domenica scorsa, il 9 ottobre. A Enrico Milesi, cittadino di Osio Sopra sempre presente in paese con la sua tuta verde mimetico e la sua disponibilità, è andato il riconoscimento come migliore Gev in occasione della Giornata delle Guardie Ecologiche Volontarie.

L’amministrazione comunale ha sottolineato: «Questo importante traguardo, raggiunto grazie a infinita passione e grande sacrificio, ci rende molto orgogliosi di lui come delle altre Guardie Ecologiche Volontarie osiensi: Renato, Battista e Luca, sempre in prima linea a prodigarsi per rendere migliore il nostro territorio. Un valore aggiunto della comunità di Osio Sopra».

Le Gev sono cittadini e cittadine, con funzioni di publico ufficiale, volontari che dedicano il proprio tempo alla difesa dell’ambiente, desiderano trasmettere agli altri le proprie conoscenze e la propria passione ed educano al rispetto del patrimonio naturale e paesistico della Regione. Si assumono l’impegno di collaborare, in modo continuativo e regolamentato, con gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, integrando la propria attività volontaristica con quella della pubblica amministrazione.

E questo è l’impegno vissuto con costanza e dedizione da Enrico Milesi. Sarà lui a raccontarlo nell’intervista che verrà pubblicata sul prossimo numero di PrimaBergamo, in edicola da venerdì 14 ottobre.