Il progetto "Stai" per il turismo accessibile e inclusivo sbarca al Lago d'Iseo

La prima pietra del progetto STAI è stata posata a bordo del battello che ha attraversato Tre isole e sponda bergamasca alla presenza del neo ministro alle Disabilità Alessandra Locatelli e dell'assessore regionale al Turismo Lara Magoni.

Cos'è il progetto STAI

I lavori insisteranno sulle due opere infrastrutturali di più ampio respiro del programma Bergamo-Brescia Capitale italiana della cultura, ossia il Cammino Brescia-Bergamo e la Ciclovia culturale Bergamo Brescia in particolare tra i "cantieri culturali" e i punti più significativi lungo questi tracciati. Gli interventi, invece, saranno orientati ad un'accoglienza turistica di tipo inclusivo e prevedono pure l'attivazione di tirocini e percorsi formativi per persone con disabilità. Fissati dunque i paletti del progetto che vede la collaborazione dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della presidenza del Consiglio dei ministri e Regione Lombardia e che si intitola "Stai", l'acronimo che sta ad indicare i servizi per un turismo accessibile e inclusivo, la scommessa su cui negli ultimi quattro anni, per volere dell'ex assessore regionale con delega alla Famiglia e attuale ministro del Governo Meloni, il Pirellone ha puntato tutto.

La presentazione

Per suggellare l'avvio vero e proprio di questa progettazione lunedì 7 novembre è stato organizzato un giro delle 3 isole del Lago d'Iseo. Tour che ha toccato anche la sponda bergamasca. La navigazione è partita intorno alle 11 dall'Imbarcadero di Sale Marasino, dove era presente il sindaco Marisa Zanotti, la quale si è subito detta "Onorata di tanta attenzione al territorio, che risponderà come deve alla chiamata degli Enti sovracomunali in quanto reputa centrale il fare rete, soprattutto in un'ottica di inclusività". A bordo del battello c'erano l'assessore regionale al Turismo Lara Magoni, il ministro alla disabilità Locatelli appunto, i consiglieri del territorio, gli esponenti dei principali partner del progetto e diversi giornalisti. Il progetto in questione ha preso avvio lo scorso luglio e punta a sortire i primi effetti entro il 31 dicembre 2023. Un periodo entro il quale gli stakeholder lavoreranno per rendere il turismo alla portata di tutti.

Il commento della Ministra Locatelli

La cifra stanziata dal Ministero ammonta a un milione e 400 mila euro, a cui si aggiungono 170mila euro per l'acquisti di ausili. Con ciò si prevede anche di rafforzare progetti già in atto quali itinerari accessibili in Val Taleggio e Bergamo Alta, sentieri accessibili in provincia di Bergamo e Brescia selezionati e mappati dal Club alpino italiano, percorso turistici montani e lacustri in Valle Camonica (Brescia) e l'incremento dell'accessibilità dei servizi turistici nel comprensorio di Clusone (Bergamo).

Così Locatelli:

"Si tratta di un progetto finanziato con soldi del Ministero della disabilità. Obiettivo è mettere in campo percorsi di inclusione e turismo accessibile. Da Iseo parte il progetto e lo fa anche in concomitanza della marcia di avvicinamento al 2023, quando Bergamo e Brescia saranno Capitali della Cultura. E' un punto di partenza, ora bisogna lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso gli ingredienti della collaborazione e conoscenza".

In qualità di rappresentante del governo, la stessa Locatelli nutre aspettative importanti per il prossimo anno circa il destino di Bergamo e Brescia.

"Due realtà che diventano esempio per tutti - ha spiegato in conferenza stampa - Chi le visiterà avrà modo di toccare con mano in cosa consiste realmente il turismo inclusivo. Spesso le persone con disabilità e famiglie hanno la possibilità di compiere scelte ristrette, io vorrei invece fornire un tassello, estendendo così il loro raggio d'azione".

Un turismo più inclusivo in Lombardia

Soddisfazione anche da parte dell'assessore regionale alla partita, Magoni:

"Il turismo ed in particolare quello accessibile è sempre stato una priorità per l'azione della Giunta. Siamo sicuri che Regione sarà pioniera, un esempio per l'intero Stivale. Le Olimpiadi Milano Cortina e le Paralimpiadi saranno occasioni importanti per misurare il lavoro che abbiamo già iniziato e che proseguirà il prossimo anno. Non abbiamo dubbi sul fatto che da Roma non mancherà un occhio di riguardo per la nostra bella Lombardia".

Marcella Messina, assessore alle Politiche sociali del Comune di Bergamo, ha sottolineato inoltre i punti di forza delle città coinvolte.

"Due comunità specializzate nell'erogazione di servizi alla persona. Con l'inaugurazione odierna escono dalla logica dei servizi in senso stretto, ma mirano a costruire una accessibilità capace di andare oltre. Quella accessibilità che valorizza la persone, persino negli inserimenti lavorativi. Tale progettazione pone infatti al primo posto il concetto di "capacitazione", quello cioè che fa sì che l'individuo sia in grado di poter fornire il proprio contributo per lo sviluppo delle comunità in cui vive".

Sempre di turismo ha parlato infine Roberto Bondio, consigliere delegato provincia di Brescia che ha evidenziato come