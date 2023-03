La nuova Giunta che guiderà la Lombardia

"Sono fiero di questa nuova squadra. Abbiamo Creato la miglior Giunta possibile e siamo pronti a lavorare" Queste le parole con cui il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha introdotto la sua nuova squadra di assessori e sottosegretari, che è stata presentata ufficialmente nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia venerdì 10 marzo

L'intervento del presidente Fontana

La nuova Giunta Regionale lombarda

Una giunta, che dalle parole di Fontana è stata scelta in grande armonia e di comune accordo tra tutte le parti della maggioranza:

"Sono bastati solo tre incontri per metterci d'accordo, di cui uno informale. Abbiamo creato la miglior giunta possibile che conciliasse gli interessi sia della coalizione che dei cittadini" ha assicurato il presidente.

Il focus principale nella scelta dei candidati è stato creare "una giunta che fosse rappresentativa dei territori". Perché, come ha spiegato il presidente.

"Se abbiamo vinto è stato perché siamo stati in grado di esprimere i candidati migliori che più hanno rappresentato le istanze del territorio lombardo, e in cui i lombardi si sono riconosciuti. Ci metteremo subito al lavoro per non tradire la loro fiducia e continuare sulla strada del buon governo che abbiamo percorso negli ultimi 5 anni. Agli assessori chiedo di approcciare il loro nuovo lavoro, con grande umiltà e grandissimo rispetto del Consiglio".

Accanto a Fontana come vicepresidente è stato scelto Marco Alparone, in quota Fratelli d'Italia, che sarà anche assessore al Bilancio, mentre Romano La Russa è stato confermato come assessore alla Sicurezza. Rimane Guido Bertolaso, che dopo essere subentrato a Letizia Moratti è stato confermato come assessore al Welfare.

Riconfermati dalla scorsa giunta anche i leghisti Guido Guidesi, allo Sviluppo Economico, Massimo Sertori alla Montagna, e Claudia Maria Terzi alle Infrastrutture e Opere Pubbliche, mentre l'ex presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi è stato nominato Assessore all'Università, Ricerca e Innovazione.

I nuovi assessori

Chi sono quindi i nuovi assessori di Regione Lombardia? Di seguito l'elenco completo diviso in base ai partiti di appartenenza.

Per Fratelli d'Italia:

Marco Alparone al Bilancio e alla Finanza e Vicepresidente

alla Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile, Barbara Mazzali al Turismo, Marketing Territoriale e Moda

Per la Lega:

Claudia Maria Terzi , alle Infrastrutture e Opere Pubbliche,

Per Forza Italia:

Simona Tironi all’Istruzione

Per la lista Fontana, infine: