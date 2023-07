La Milanesiana è letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, in una parola, cultura. E Livigno, dopo essersi ritagliata il ruolo di capitale dello sport e della natura, punta a diventare una meta culturale ospitando alcuni degli appuntamenti della 24esima edizione della rassegna nata a Milano nel 2000.

Livigno è letteratura, musica, cinema e tanto altro: arriva "La Milanesiana"

Fin dalla sua prima edizione, l’evento diffuso ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, si propone come grande "laboratorio di eccellenza" di letteratura, cinema, musica, arte, scienza, filosofia. Il suo progetto è quello di incrociare saperi e arti diverse, portando a Milano e non solo le eccellenze internazionali del mondo culturale e scientifico: premi Nobel per la Letteratura, Nobel per la Scienza, Oscar del Cinema, musicisti che hanno ricevuto i maggiori riconoscimenti internazionali.

Nel corso degli anni, ha esteso sempre più i suoi ambiti di intervento: se nelle prime edizioni, La Milanesiana era solo letteratura, musica, cinema, con gli anni è diventata anche scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia. Così, oltre a Milano, oggi la Milanesiana si svolge in 14 città d’Italia, tra cui Livigno.

Dal 24 al 26 luglio il Piccolo Tibet ospiterà al Cinelux i tre eventi targati Milanesiana: lunedì 24, alle 21, si terrà il concerto live di Raphael Gualazzi introdotto dai saluti istituzionali del sindaco Remo Galli, dall’assessore al Turismo Sharon Zini e dalla curatrice Elisabetta Sgarbi; il giorno dopo, martedì 25 luglio, sarà il turno di Simone Cristicchi e del suo concerto “disegnato” dal titolo “Ho disegnato troppo”; infine, mercoledì 26, toccherà a Tullio Solenghi con lo spettacolo “Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene” nel quale rileggerà alcuni esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen coniugandoli con le musiche più celebri dei suoi film.

Foto 1 di 3 Simone Cristicchi Foto 2 di 3 Raphael Gualazzi Foto 3 di 3 Tullio Solenghi

Livigno si ritaglia così una fetta sempre più larga nel panorama culturale lombardo e non solo. Le iniziative dell’Amministrazione comunale guidata da Galli vanno tutte in questa direzione: ampliando i servizi offerti e le strutture per lo sport e l’outdoor, ma ampliando l’offerta culturale ed eventistica.

Infatti sabato 15 luglio si è tenuto in piazza del Comune, in centro paese, il primo appuntamento del Livigno Mountain Vibes con il concerto dei Boomdabash, gli hitmaker salentini. Ma l’organizzazione della Milanesiana va a toccare le corde più esigenti e si mostra la ciliegina sulla torta dell’estate del Piccolo Tibet.