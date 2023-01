Per rinnovare il passaporto britannico basta spedire quello vecchio e fare un clic (invidia)

Del caos per ottenere il rinnovo del passaporto italiano, a Bergamo e non solo, abbiamo già parlato. Prenotazioni online impossibili, moduli a ripetizione, bollettini da pagare, marche da bollo, e alla fine comunque attese di ore in coda in questura, pare. Tutti riusciranno a partire, come garantisce via Noli, ma la fatica non sarà poca.

Molti hanno bisogno del passaporto per andare in Inghilterra: da luglio 2022, in seguito alla Brexit, è strettamente necessario per andare a Londra e dintorni, anche solo per brevi weekend o soggiorni studio.

Chi deve far la stessa nel Regno Unito, anche se residente fuori dai confini nazionali, ha invece vita facile, come ci racconta una lettrice in una mail: