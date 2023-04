Riportare l'immondizia a casa di chi l'ha abbandonata, un'idea che piace in Puglia

La scelta "creativa" dell’Amministrazione comunale di Romano di Lombardia nel trattamento dei trasgressori in tema di raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti ha attirato l’interesse anche dalla Regione Puglia: a fianco delle sanzioni previste per i responsabili di atti di inciviltà ora il Comune ha infatti adottato una strategia più pragmatica che di fatto porta il problema direttamente nelle case di chi l'ha creato.

Dopo l'operazione di due settimane fa, quando gli agenti di Polizia locale hanno svegliato gli inquilini di un condominio obbligandoli di fatto a ripulire un piazzale dove avevano abbandonato rifiuti in modo illegale, giovedì scorso il secondo round nel centro cittadino. Gli agenti del comando romanese insieme ai responsabili della G.Eco, a società che gestisce il conferimento in città, si sono recati in una villa dove risiede una famiglia, i cui membri più volte sono stati identificati come responsabili di abbandono di rifiuti e sanzionati non hanno mai pagato le multe.

Una visita non di cortesia, dato che la spedizione aveva con sé una serie di sacchi che la famiglia aveva di nuovo abbandonato sul territorio. Gli operatori di G.Eco supervisionati dagli agenti di Polizia locale hanno depositato i sacchi nel giardino della famiglia, obbligandoli a smaltirli come previsto dal regolamento comunale in vigore.

La Puglia chiama

Un’operazione che ha avuto un eco nazionale. Il sindaco Sebastian Nicoli infatti è stato contattato da radio e testate nazionali per raccontare il metodo adottato. Un clamore che ha raggiunto anche le regioni del sud Italia.

"Sembra incredibile, ma la decisione di riportare i rifiuti abbandonati a casa dei trasgressori ha destato tanto interesse.- ha detto il sindaco – In settimana la Regione Puglia ci ha contattati chiedendo che tipo di protocollo abbiamo usato per realizzare l'operazione, intendendo applicare lo stesso metodo anche sul suo territorio di pertinenza".

Nuova isola ecologica

Una strategia che il Comune continuerà a mettere in atto anche quando sarà aperta la nuova isola ecologica della Rasica. Grazie al Pnrr infatti la Città di romano riceverà un milione di euro per realizzare la riqualificazione della struttura di conferimento in via patrioti Romanesi. I lavori il cui costo totale stimato ad oggi è di un milione e 400 milioni di euro cambieranno di fatto la funzionalità e la gestione del conferimento.

Verranno realizzati due ingressi uno riservato alle utenze domestiche, private dei cittadini e un altro invece per i rifiuti speciali riservato alle aziende. Entrambi gli ingressi verranno dotati di un sistema di apertura attraverso i badge, che verificherà se il titolare della carta è autorizzato o meno l'utilizzo dell’isola ecologica. All’interno verrà costruita una piattaforma rialzata con sopra i cassoni in modo tale da facilitare il conferimento dei rifiuti. Nel progetto di riqualificazione sono compresi il rifacimento dei sotto servizi e la realizzazione di un ufficio, un bagno e un piccolo magazzino a disposizione degli operatori di Geco, la società che gestisce la raccolta in città