Striscione contro il 25 aprile apparso a tarda notte in piazza Vittorio Veneto: rimosso

Uno striscione con frase provocatoria, contro la Festa della Liberazione, è apparso nella serata di ieri in piazza Vittorio Veneto a Bergamo, in pieno centro. Ignoti lo hanno appeso tra le colonne del porticato davanti alla sede della banca, utilizzando per le scritte, in vistoso stampatello, inchiostro nero e rosso. Ad accorgersi della comparsa del manifesto è stato un passante a ora tarda, che ha scattato una foto e ha segnalato il fatto alla nostra redazione.

La scelta del posto non è di sicuro casuale, in quanto di lì a poche ore si sarebbe tenuta la manifestazione per la festa della Liberazione, dopo il corteo che si è svolto stamattina per le vie della città. Una scena a cui, comunque, i partecipanti non hanno dovuto assistere, in quanto lo striscione stamattina era già stato rimosso.

Gli autori del gesto al momento rimangono sconosciuti, anche perché non c'è stata alcuna rivendicazione. Nessuno avrebbe inoltre visto i colpevoli mentre erano in azione. Un atto dimostrativo, dopo le polemiche che, come ogni anno, hanno trovato terreno fertile durante questa celebrazione nazionale.