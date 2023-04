Treno deragliato, Roma irraggiungibile: Aeroitalia aggiunge due voli straordinari per la Capitale

Giovedì nero per chi viaggia in treno: in seguito al deragliamento di un treno merci, avvenuto questa notte attorno alle 2:20, la circolazione ferroviaria sulle linee Alta Velocità Firenze – Bologna e Firenze – Prato è stata infatti sospesa in prossimità della stazione di Firenze Castello. Con non pochi disagi per i viaggiatori, specialmente per coloro che devono raggiungere Roma.

«L'infrastruttura ha riportato danni in seguito all'evento – spiegano da Rfi –, che non ha provocato conseguenze su persone». L'incidente, tuttavia, ha praticamente diviso in due l'Italia e anche se i treni nelle ultime ore stanno man mano riprendendo a circolare regolarmente (seppur con qualche ritardo), il problema principale restano le decine di persone che attendono nelle stazioni, in attesa di sapere quando e come potranno ripartire.

Per sopperire alla mancanza dei trasporti via rotaia, la compagnia aerea italiana Aeroitalia ha programmato nella serata di oggi – giovedì 20 aprile – due voli straordinari con destinazione Roma Fiumicino, in partenza dall'aeroporto di Orio al Serio, rispettivamente alle ore 18 e alle ore 21:55. Contestualmente, la compagnia ha aggiunto anche due voli da Roma Fiumicino a Orio in partenza dallo scalo capitolino alle ore 20 e 23:55.

I voli straordinari permetteranno così di raggiungere, a chi ne avesse bisogno con urgenza, la Capitale partendo dalla Lombardia, senza il rischio di incorrere in lunghi ritardi oppure soppressioni dei treni. I biglietti, fa sapere la compagnia, sono disponibili sul sito ufficiale aeroitalia.com e comprendono fast-track e parcheggio gratuito all'aeroporto di Orio per una durata massima di 72 ore.