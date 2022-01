Vaccini 5-11 anni, adesione superiore al 50% nella Bergamasca

la battaglia contro il covid

A venerdì (14 gennaio) soltanto in 15.724, cioè il 21,4%, dei bambini ha però ricevuto la prima dose

Mentre in Lombardia si arriva a sfondare il tetto di 21 milioni di dosi inoculate, in Bergamasca poco più della la metà dei bambini dai 5 agli 11 anni ha aderito alla campagna vaccinale. Una percentuale superiore alla media regionale, che arriva al 36 per cento di adesioni tra la popolazione target.

Stando ai datti della Regione, aggiornati a venerdì scorso (14 gennaio) i bimbi bergamaschi già immunizzati con la prima dose sono nel complesso 15.724, pari al 21,3 per cento del target. Ma se si sommano le 23.795 prenotazioni registrate si arriva a quota 39.519 piccini coinvolti nella campagna, su una platea di 73.943 aventi diritto.

Tra i 15.724 bambini già coperti dalla prima dose sonno in 3.721 quelli che, trascorsi ventuno giorni dalla prima iniezione, hanno anche ricevuto la seconda dose, completando così il ciclo di vaccinazione primario.

Il fronte delle terze dosi

Per quel che riguarda la somministrazione delle dosi booster, in Lombardia ha già ricevuto la terza dose il 66 per cento degli aventi diritto. «Per la terza dose agli over 50 – ha fatto sapere la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti -, la Lombardia ha già toccato la quota dell’80 per cento contro il 78 per cento in Italia, dell’84 per cento per gli over 60 e dell’88 per cento per gli over 80 (+3% rispetto al Paese)».