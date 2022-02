Vaccini anti-Covid, calano le terze dosi: come cambia l'attività degli hub dell'Asst Bergamo Ovest

la rimodulazione

Chiudono i centri di Spirano e Antegnate, tranne che per aperture vaccinali straordinarie già programmate. Centro di riferimento resta Dalmine

Visto l’ulteriore calo nelle prenotazioni delle terze dosi di vaccino anti-Covid, Regione Lombardia, in accordo con le Ats e le Asst, ha deciso di ridurre il numero dei centri vaccinali attivi sul territorio. In particolare, per quel che riguarda l’attività degli hub in capo dell’Asst Bergamo Ovest, il PalaSpirà terminerà la somministrazione delle dosi booster domenica (27 febbraio) con le ultime prenotazioni dal portale di Poste e l’accesso libero alle neo mamme e le donne gravide per l’open day a loro dedicato.

Successivamente sono in programma aperture straordinarie lunedì 28 febbraio, per la valutazione delle esenzioni su appuntamento, un open day vaccinale il 4 marzo e il 5 e 6 marzo per i richiami pediatrici già fissati.

La sala polivalente di Antegnate

La sala polivalente di Antegnate, in via Donizetti 23C, erogherà le ultime dosi oggi (venerdì 25 febbraio), per convertirsi da marzo in un hub che ospiterà le vaccinazioni obbligatorie dell’infanzia. La sede è stata scelta per poter recuperare più velocemente i richiami e le dosi non programmate nel periodo pandemico, garantendo un maggior confort agli utenti, visti gli spazi ampi.

Gli open day vaccinali a Spirano e Antegnate

Così come lo scorso 4 febbraio, tutti i cittadini che hanno effettuato la seconda dose da almeno 120 giorni potranno partecipare ai due open dau vaccinali in programma venerdì 4 marzo al PalaSpirà (seconda dose effettuata prima del 4 novembre) e venerdì 25 marzo al centro vaccinale di Antegnate (2° dose effettuata prima del 25 novembre).

I cittadini con più di 12 anni potranno accedere liberamente, dalle 20 alla mezzanotte, per effettuare la terza dose (ultima accettazione alle 23.40) in uno dei due centri vaccinali dell’Asst Bergamo Ovest. Nel caso avessero già fissato un appuntamento sul portale delle Poste in una data successiva, questo si annullerà contestualmente all’atto dell’accettazione. All’ingresso sarà chiesta la tessera sanitaria e la carta d’identità; i minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un genitore.

“Weekend con vaccino” a Dalmine

Centro di riferimento per le vaccinazioni anti-Covid dell’Asst Bergamo Ovest SST resterà, perciò, il CUS di Dalmine. Qui, nel fine settimana del 19 e 20 marzo, dalle 13 alle 20, sarà di scena il “weekend col vaccino”, una duegiorni dedicata ai cittadini che desiderassero effettuare le vaccinazioni anti-epatite A (solo bambini 1-13 anni) e anti-difterica e anti-tetanica a chiunque necessiti di richiamo (richiamo ogni 10 anni circa). È obbligatoria la prenotazione scrivendo a medicinadeiviaggi@asst-bgovest.it (inserendo cellulare, dati anagrafici, foto della tessera sanitaria/codice fiscale).