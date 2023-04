Vigili del fuoco: in arrivo 11 pompieri in più a Bergamo. «Ma siamo ancora sotto organico»

Undici nuovi pompieri in arrivo al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo. E' un primo passo verso il rinfoltimento di un organico sottodimensionato per una provincia come la nostra.

«Siamo troppo pochi per arrivare dappertutto». E' questo in estrema sintesi il messaggio che i vigili del fuoco di Bergamo, attraverso il loro sindacato Conapo, lanciano alla politica.

Una delegazione sindacale, composta dal vicesegretario regionale e dal coordinatore per il Nord Italia, ha incontrato questa mattina il parlamentare di Fratelli d'Italia Andrea Tremaglia.

Durante l'incontro, i rappresentati hanno messo sul tavolo tutti i problemi che affliggono il soccorso pubblico espletato dai vigili del fuoco in Bergamasca.

In particolare, si sono soffermati sulla cronica carenza di organico divenuta oramai costante negli ultimi anni e, secondo loro, non è più sostenibile.

I rappresentati sindacali hanno fatto presente che attualmente le unità sono state ridotte da cinque a quattro, oppure soppresse, come lo è stato per quella della sede Centrale di Bergamo lo scorso anno.

«In questo modo - sostengono i rappresentati sindacali - non viene erogato un servizio soccorso secondo le regole del Dipartimento dei vigili del fuoco e si pone in forte rischio il personale e le persone che si vanno a soccorrere».

Intanto però la notizia che nei primi giorni di Aprile arriveranno 11 unità in più a Bergamo porta un po' di sollievo. Non si arriverà all'organico pieno, ma è già un buon risultato, dicono i pompieri.