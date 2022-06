A Bergamo 146 nuovi positivi. Continua il calo dei ricoverati negli ospedali lombardi

Continua la discesa dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi, come conferma il bollettino regionale odierno (2 giugno). Nelle ultime 24 ore, in Lombardia sono stati individuati 2.361, a fronte di 27.340 tamponi processati.

Torna quindi a salire leggermente l'indice di positività, che dal 7,9 per cento di ieri arriva oggi a quota 8,6 per cento. In Bergamasca, sono 146 i nuovi positivi.

Come dicevamo, calano anche oggi i pazienti ricoverati negli ospedali lombardi. Nei reparti ordinari, infatti, sono attualmente 533 i ricoveri per Covid, ben 42 in meno di ieri. Sale invece di due unità il numero di pazienti Covid nelle terapie intensive: sono 34. Sono 17 i decessi, che portano il totale dall'inizio pandemia a 40.569. Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: