A Bergamo 19 casi in più. Nessun nuovo decesso per il secondo giorno consecutivo

Per il secondo giorno consecutivo in Lombardia non si registra nessun nuovo decesso a causa del Coronavirus e nessun nuovo contagio nelle provincie di Cremona, Pavia e Sondrio. Per quanto riguarda la provincia di Bergamo i nuovi casi odierni (sabato 25 luglio) sono 19, in crescita rispetto a ieri quando ne erano stati accertati 8.

A livello regionale, invece, le nuove positività sono 79 (ieri erano 53), di cui 30 riscontrati dopo la positività al test sierologico e 18 “debolmente positivi”. Complessivamente sono stati eseguiti 10.725 tamponi, per un totale di 1.253.500 test effettuati. Il totale dei guariti/dimessi sale a 72.271 persone (+63) e, nello specifico, 70.399 sono guariti, mentre 1.872 sono stati dimessi.

Scende a 13 il numero di posti occupati nelle terapie intensive (4 in meno), mentre aumenta per il secondo giorno quello dei pazienti ricoverati, in totale di 148 (4 in più). Infine, a fronte di nessuna nuova vittima, il totale dei decessi in Lombardia resta fermo a quota 16.801 persone. Di seguito i casi positivi di ogni provincia (il report delle altre regioni è disponibile QUI dalle 18):

Bergamo 19

Milano 25 (di cui 12 a Milano città)

Brescia 16

Como 2

Cremona 0

Lecco 3

Lodi 2

Mantova 7

Monza e Brianza 2

Pavia 0

Sondrio 0

Varese 3