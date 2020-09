A Bergamo 28 casi in più. Ancora oltre quota 20mila il numero di tamponi in Lombardia

I dati odierni (sabato 5 settembre) relativi all’andamento dell’epidemia sul territorio fotografano una crescita dei contagi a fronte però di un numero ancora molto elevato di tamponi processati, sebbene leggermente inferiore al record di venerdì. Nello specifico, in Lombardia i nuovi casi sono 388 (ieri erano stati 337), di cui 65 catalogati come debolmente positivi e 18 accertati in seguito ai test sierologici. Il numero di test molecolari analizzati è invece di 23.409 unità (ieri erano stati 27.324). Se si prende in considerazione il rapporto tra il numero dei tamponi e nuove positività riscontrate, la percentuale è quindi pari all’1,65 per cento (ieri era dell’1,23 per cento).

Inoltre, sale a 76.708 (+134) il totale complessivo dei dimessi/guariti: di questi 75.392 sono guariti mentre 1.316 sono stati dimessi. Per il secondo giorno consecutivo cala il numero di pazienti in terapia intensiva, in totale 23 (-3), ma si registra un nuovo ricovero, per un totale di 245 pazienti in ospedale. Infine, si registra un nuovo decesso: il totale aggiornato delle vittime è quindi di 16.877 lombardi. Ecco nel dettaglio i nuovi casi positivi al Covid per ogni provincia lombarda:

Bergamo 28 (ieri 26)

Milano 184 (di cui 112 in città)

Brescia 36

Como 15

Cremona 11

Lecco 7

Lodi 2

Mantova 29

Monza e Brianza 23

Pavia 6

Sondrio 0

Varese 21

In Italia i contagi odierni risultano essere 1.695 (in leggero calo rispetto ai 1.733 di venerdì). Complessivamente sono almeno 276.338 le persone ufficialmente contagiate da febbraio. Cresce ulteriormente il dato relativo al numero dei nuovi decessi: oggi ne sono stati accertati 16 (ieri erano stati 11). Il bilancio aggiornato delle vittime è quindi pari a 35.534 individui. Infine, dai dati emerge che le persone attualmente positive sono 31.194 (+1.095) e che i guariti sono saliti a quota 209.610 (+583).