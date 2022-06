A Bergamo 308 nuovi positivi. Altri venti ricoverati in più in Lombardia

Il trend del contagio Covid in Lombardia si conferma in salita, come dimostra il bollettino odierno (venerdì 17 giugno) diffuso da Regione. Sono 5.009 i nuovi positivi individuati a fronte di 27.980 tamponi effettuati.

Numeri che portano l'indice di positività al 17,9 per cento, contro il 18,2 per cento di ieri. In Bergamasca sono invece 308 i nuovi casi di coronavirus individuati.

Sul fronte ospedali, sale ancora il numero di ricoverati Covid nei reparti ordinari, che arriva a quota 526 (+21), mentre scende di una unità quello dei ricoverati nelle terapie intensive (sono 17). Sono 6 i decessi attribuiti al coronavirus oggi, che portano il totale da inizio pandemia a 40.704. Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: