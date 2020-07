A Bergamo 7 casi in più. In Lombardia per la prima volta nessuna nuova vittima

In Lombardia oggi, domenica 19 luglio, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria non è stato registrato nessun decesso a causa del Coronavirus. Complessivamente, quindi, il bilancio delle vittime resta a quota 16.788 persone. La buona notizia è accompagnata anche da un trend più che positivo dei nuovi contagi, in diminuzione o stabili in quasi tutte le provincie.

A Bergamo le positività odierne sono 7, mentre ieri se ne erano registrate 29. Su scala regionale, invece, i nuovi casi sono 33 (ieri se ne contavano 88), di cui 13 riscontrati dopo la positività al test sierologico mentre 15 sono “debolmente positivi”. Complessivamente sono stati eseguiti 7.039 tamponi, per un totale di 1.202.207 test effettuati. Il totale dei guariti/dimessi sale a 71.464 persone (+48) e, nello specifico, 69.459 sono guarite, mentre 2.005 sono state dimesse.

Resta invariato per il secondo giorno consecutivo il numero dei pazienti in terapia intensiva, in totale 22, mentre scende a quota 148 persone (1 in meno) il numero di malati ricoverati nei reparti ospedalieri ordinari. Di seguito i casi positivi di ogni provincia (il report delle altre regioni italiane è disponibile QUI dalle 18):

Bergamo 7

Milano 7 (di cui 4 a Milano città)

Brescia 6

Como 1

Cremona 3

Lecco 0

Lodi 0

Mantova 0

Monza e Brianza 7

Pavia 1

Sondrio 0

Varese 1