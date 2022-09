Aggressione ai danni di una donna sventata dai carabinieri

Intervento delle forze dell'ordine questa mattina all'alba in un quartiere residenziale di Castel Rozzone, per monitorare quella che si temeva potesse diventare un'aggressione fisica ai danni di una donna.

Pochissime le informazioni emerse sinora: le indagini sono ancora in corso. Stando a quanto emerso, un uomo avrebbe tentato di entrare nell'abitazione della ex compagna, al fine di chiederle dei soldi. Non ci è riuscito, ma la donna terrorizzata ha chiamato i soccorsi. Sul posto la Polizia locale e i carabinieri della stazione di Treviglio.