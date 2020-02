Al via la demolizione dell’ex convento a Boccaleone

Dopo la bonifica degli interni, effettuata già nel dicembre scorso, in questi giorni gli operai incaricati dalla Fondazione Istituti Educativi di Bergamo hanno preso possesso del cantiere per la demolizione dell’area dismessa dell’ex convento delle Clarisse nel quartiere di Boccaleone. Il convento era stato spostato in occasione della realizzazione della circonvallazione negli anni Settanta del secolo scorso. Per evitare disagi agli abitanti del quartiere, soprattuto alle case confinanti, verrà realizzata barriera piuttosto alta sul lato di Nord-Est per proteggerle da polvere e calcinacci sollevati dalla demolizione. Quindi gli escavatori della Despe di Torre de’ Roveri procederanno alla demolizione partendo dal lato verso la città, quello che era andato bruciato, per intenderci. I lavori dovranno concludersi entro il 10 aprile, ma si calcola che dovrebbe bastare un mese. Nel frattempo si è provveduto a mettere in sicurezza il cantiere anche per prevenire qualsiasi tipo di intrusione, visto che la zona, per anni, era stata elevata a domicilio da vagabondi e senzatetto.