Alpinisti bergamaschi rimangono bloccati sul Medale: recuperati illesi dall'elisoccorso

Due alpinisti bergamaschi sono stati salvati nella tarda mattinata di oggi (martedì 25 aprile) dall'elisoccorso, decollato dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo che erano rimasti bloccati sulla ferrata del Medale, nel Lecchese.

Come riportato da L'Eco di Bergamo, si tratta di una donna di 38 anni di Dalmine e un 43enne di Ambivere, che hanno iniziato la scalata insieme ma sono rimasti "incrodati" (bloccati su una parete rocciosa) in due punti diversi, con l'uomo in una posizione più elevata rispetto alla donna. Si sono resi conto di essere in una situazione difficile e così hanno deciso di chiamare i soccorsi.

Il velivolo è decollato dall'ospedale di Bergamo, facendo prima tappa al Bione, dove ha caricato a bordo un tecnico della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino. In seguito, si è diretto verso il Medale, dove ha prima recuperato la donna e poi il collega di arrampicata.

Entrambi gli alpinisti sono usciti illesi dalla brutta avventura, sebbene la donna abbia riferito di aver avuto una crisi di panico da affaticamento e il secondo un momento di spavento dovuto al momento critico.