Arrestato cyber-criminale ucraino ricercato dall’Fbi, utilizzava server a Ponte San Pietro

Arrestato ieri, mercoledì 26 ottobre, in Olanda un hacker ucraino di 26 anni, Mark Sokolovsky, che avrebbe truffato circa 50 milioni di utenti in tutto il mondo tramite un malware, che rubava indirizzi e-mail, oltre che credenziali d’accesso a carte di credito e informazioni finanziarie. Ricercato dall’Fbi e con un mandato di cattura internazionale, il criminale informatico sfruttava per i suoi scopi sei server di Aruba, con sede legale a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo.

Il sistema è spiegato dalla testata Il Giorno: a persone ignare arrivava una mail che invitava a cliccare su un link, che avrebbe dovuto portare al sito del Dipartimento della salute americano; in realtà, una volta aperto installava sul dispositivo un virus che rubava dati sensibili, riuscendo addirittura a controllare da remoto gli apparecchi e le webcam. Come se non bastasse, il 26enne ucraino offriva l’opportunità ad altri cyber-criminali di “noleggiare” la sua creatura, abbonandosi per duecento dollari al mese, da pagare in criptovalute.

Gli inquirenti di Austin (Texas) e i pm Carlo Pappalardo ed Erica Battaglia, competenti per i reati informatici nel distretto della Lombardia orientale, con il supporto del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Finanza di Roma sono riusciti però a scovarlo e adesso si trova in un bel guaio: negli Stati Uniti, infatti, i reati di questo tipo sono punibili anche con vent’anni di carcere e da oltremare è arrivata la richiesta di estradizione.

Per arginare il problema causato dal trojan, chiamato “Racoon infostealer”/“Procione ladro d’informazioni”, i federali hanno addirittura dovuto creare un sito web apposito, racoon.ic3.gov, in cui è possibile sapere, inserendo il proprio indirizzo mail, se si è tra le vittime del malware. Il giro criminale sarebbe stato portato avanti da più persone, tant’è che già lo scorso marzo c’era stato un altro arresto in Germania. Sokolovsky, con questa sua attività illecita, era riuscito a ottenere un’ingente somma di denaro, con cui conduceva una vita agiata.