Bambina sta per soffocare: salvata da un passante con una manovra di disostruzione pediatrica

Una bambina di Ranica di tre anni stava soffocando in macchina, circondata dalla madre boliviana e dai due fratellini che cercavano disperatamente di aiutarla: la vicenda rischiava di concludersi nel peggiore dei modi, se non fosse stato per un uomo che, accortosi del pericolo, ha effettuato una manovra di disostruzione alla piccola, riuscendo così a salvarla.

Il fatto è riportato oggi (sabato 17 dicembre) dall’Eco di Bergamo: nella giornata di ieri, intorno a mezzogiorno, la donna stava portando in auto la figlia dal pediatra e si trovava a Bergamo, in via Verdi, quando la bimba ha iniziato a diventare cianotica ed ha perso conoscenza, a causa di un oggetto ingoiato che bloccava le vie respiratorie. La mamma allora ha iniziato a sbracciarsi per attirare l’attenzione dei passanti, chiedendo aiuto.

A un certo punto, in suo soccorso è arrivato Roberto Frambrosi, presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Bergamo, il quale ha immediatamente capito ciò che stava succedendo ha messo la piccola sdraiata in posizione supina, le ha spostato la lingua per evitare che soffocasse ed ha praticato la manovra di disostruzione pediatrica, appresa in un corso che aveva frequentato: la bambina si è infine ripresa, tornando cosciente. Nel frattempo, la signora aveva chiamato l’ambulanza, che l’ha portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Bergamo, da dove è stata dimessa alle 16,30.

La madre ha espresso gratitudine a Frambrosi, la cui presenza ed intervento in quel preciso luogo e momento è stata fondamentale per salvare la piccola.