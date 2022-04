Beccato senza patente, 33enne di Covo se ne frega e guida: fermato di nuovo e maxi multa

Perseverare è diabolico

L'uomo era stato fermato nel fine settimana e gli avevano sequestrato il mezzo. Ma lui ha continuato a guidare: 5 mila euro di multa

Maxi multa da cinquemila euro per un 33enne che è stato fermato dalla Polizia locale a Romano dopo aver rotto i sigilli di un veicolo sotto sequestro. Lo raccontano i colleghi di PrimaTreviglio.

Cinquemila euro di multa e il veicolo confiscato: questo è stato l’epilogo per un 33enne residente a Covo che lunedì 4 aprile è stato fermato, di nuovo, dalla Polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca orientale alla guida di un’automobile che era stata posta sotto sequestro pochi giorni prima.

La Polizia del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale nel fine settimana aveva già fermato il covese durante una normale routine di controlli stradali. Gli agenti hanno accertato che il 33enne era alla guida senza aver mai conseguito la patente. La Polizia aveva così proceduto a sanzionare il conducente e a porre sotto sequestro l’automobile, in custodia presso il suo domicilio. Il 33enne però non ha esitato a rompere i sigilli del sequestro e rimettersi in carreggiata alla guida del veicolo.

Sfortunatamente per lui, la corsa in strada è durata poco. L'uomo ha infatti incontrato un posto di blocco, dove è stato fermato. Gli agenti, una volta verificato che il veicolo fosse sotto sequestro, hanno proceduto come previsto dalla legge alla confisca. Il covese inoltre, per aver rotto i sigilli posti sull'automobile ed essere stato fermato, di nuovo, alla guida senza patente, è stato multato con una maxi sanzione di cinquemila euro.