A Bergamo 201 nuovi positivi. Ben 61 ricoverati in meno in Lombardia

Stabilità nell'indice di positività dei nuovi casi e calo dei ricoveri Covid negli ospedali lombardi: sono i due elementi che spiccano nel bollettino sulla pandemia diffuso oggi (giovedì 26 maggio) da Regione. Nello specifico, i nuovi casi riscontrati sono 2.742, a fronte di 31.778 tamponi effettuati.

Come dicevamo, l'indice di positività è identico a ieri: 8,6 per cento. In Bergamasca, i nuovi positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore sono 201.

Negli ospedali, riprendono a scendere i numeri per fortuna: nei reparti ordinari, infatti, sono attualmente 720 i pazienti Covid ricoverati, ben 59 in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive, invece, sono 32 i pazienti Covid ricoverati, 2 in meno di ieri. Le vittime accertate oggi sono 27 e quindi il totale dei decessi attribuibili al Covid in Lombardia dall'inizio della pandemia salgono a 40.480. Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: