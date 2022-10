Cade sulla pista di motocross a Covo, paura per un 16enne bresciano

Si è temuto il peggio, ieri mattina, domenica 23 ottobre, al crossdromo MXE.45 di Covo dove un 16enne, residente ad Adro, è rimasto coinvolto in un brutto incidente mentre si allenava in sella alla sua Ktm Sx 125. Lo studente aveva raggiunto la pista insieme al padre per allenarsi insieme ad altri motociclisti quando, dopo aver già percorso diverse volte la pista, è rimasto coinvolto in una brutta caduta, come riporta PrimaTreviglio.

Ferito un 16enne

Erano circa le 11.30. La caduta è avvenuta in curva prima di accedere alla rampa per il salto. Il giovane ha perso il controllo della moto ed è finito rovinosamente fuori strada riportando traumi alla testa e al torace. Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto i soccorsi lo hanno raggiunto con l'automedica e l'eliambulanza insieme ai carabinieri della Compagnia di Treviglio.

I soccorritori hanno disposto subito il trasporto al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in elisoccorso. In ospedale le condizioni del 16enne sono poi presto migliorate.