Cervo a spasso nella zona del Parco Suardi recuperato dalla Polizia provinciale

Ha passeggiato per almeno un’ora e mezza nel centro di Bergamo prima di essere individuato dalla Polizia provinciale: un giovane esemplare di cervo maschio è stato avvistato questa mattina da numerosi residenti e passanti nella zona del parco Suardi, via Verdi, via Albini e via Masone.

Gli agenti, accompagnati da un veterinario dell’Ats, sono riusciti a trovarlo in un box privato di una palazzina in via Masone: il cervo aveva diverse escoriazioni e un taglio che probabilmente si è procurato scavalcando una recinzione.

Dopo che gli agenti lo hanno addormentato il veterinario ha provveduto a suturare la ferita; dopodiché il cervo è stato messo in un’apposita cassa di legno e trasportato a Pradalunga, dove è stato liberato alle pendici del Monte Misma.