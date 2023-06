Chiama il taxi, poi si sente male: il tassista allerta i soccorsi e gli salva la vita

Un tassista ha salvato la vita a un pensionato bergamasco che si era sentito male in casa. È accaduto nella mattinata di ieri, martedì 27 giugno, in via Sardegna a Bergamo. L'uomo aveva appena telefonato al radiotaxi, chiedendo un taxi che lo venisse a prendere nella sua abitazione.

Il tassista ha quindi raggiunto l'abitazione dell'uomo, attendendo diversi minuti fuori casa. Sceso dal mezzo, ha provato a citofonare e poi a telefonare al pensionato, senza tuttavia ricevere alcuna risposta. Allarmato, il conducente ha quindi contattato il numero d'emergenza, spiegando la situazione.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e un'ambulanza del 118, che hanno trovato l'uomo accasciato a terra nella sua casa: era stato, infatti, colto improvvisamente da un malore poco dopo aver telefonato al radiotaxi. Il pensionato, come riporta L'Eco di Bergamo, si è ripreso ed è stato trasportato in ospedale per controlli.

Più tardi le Forze dell'Ordine hanno contattato il tassista, ringraziandolo: il suo intervento, infatti, ha permesso di salvare la vita all'uomo.