Contattata su Instagram per portare cocaina in Svezia, arrestata badante di 29 anni

Il contatto è avvenuto su Instagram. Il suo incarico consisteva nel portare tre etti di cocaina dalla Spagna alla Norvegia ma dopo aver fatto scalo a Orio al Serio la paura ha preso il sopravvento e ha spifferato tutto ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli e ai militari della Guardia di Finanza. Protagonista della vicenda una badante colombiana incensurata di 29 anni che vive in Friuli. La giovane è atterrata sabato (31 ottobre), con un volo proveniente da Valencia e dopo essere finita in manette ha raccontato tutta la vicenda al giudice durante la convalida.

La ventinovenne ha spiegato di aver conosciuto lo scorso anno tramite alcuni amici in comune un parrucchiere colombiano di Valencia, anch’esso di 29 anni, chiamato Steven. Il ragazzo l’ha contattata via social, proponendole di portare 20 mila euro a Oslo; in cambio lei ne avrebbe guadagnati mille. La badante colombiana però, una volta arrivata in Spagna, ha scoperto che avrebbe dovuto trasportare cocaina. Una volta atterrati a Osle lei avrebbe consegnato la droga a Steven che l’avrebbe pagata. Il giudice ha convalidato l’arresto della ragazza e disposto i domiciliari in casa della zia in attesa del processo. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per risalire al giovane, che sarà indagato per concorso nel traffico internazionale di stupefacenti.