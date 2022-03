Coppia di anziani in auto si ribalta su un fianco, feriti non in modo grave

a romano di lombardia

Il guidatore ha perso il controllo dell’utilitaria poco dopo le 8.30 in via del Commercio

Apprensione questa mattina (mercoledì 9 marzo) a Romano di Lombardia, dove lungo via del Commercio un’autovettura è uscita di strada, ribaltandosi sulla fiancata sinistra. Nel veicolo era presente una coppia di anziani, di 71 e di 81 anni, che fortunatamente non sono rimasti feriti in modo grave.

Il guidatore ha perso il controllo dell’utilitaria poco dopo le 8.30. Per soccorrere le persone rimaste bloccate nell’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia, che hanno estratto i due anziani dal veicolo e li hanno affidati alle cure del personale medico.

In via del Commercio sono arrivate anche tre ambulanze. Intervenute in un primo momento in codice rosso, fortunatamente l’incidente stradale si è rivelato meno grave del previsto e l’allarme è rientrato. I due anziani sono comunque stati trasportati in ospedale a Treviglio per effettuare ulteriori accertamenti. I vigili del fuoco, messa in sicurezza l’automobile, hanno bonificato l’area compromessa.