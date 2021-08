Da due anni a Valencia per lavoro: trovato morto in casa un 40enne di Urgnano

Enrico Cortese, 40 anni, era originario di Urgnano ma da ormai un paio d’anni si era trasferito per motivi di lavoro in Spagna. Viveva a Valencia, quando ieri, giovedì 12 agosto, è avvenuta la tragedia: il quarantenne è stato trovato privo di vita da un amico, riverso nella propria abitazione. A darne notizia sono stati i colleghi di PrimaTreviglio.

Enrico Cortese, conosciuto anche con il soprannome di Pablo, era figlio unico e aveva una figlia di 22 anni. Secondo quanto riferito dai familiari, accorsi in Spagna appena saputo del decesso, Enrico godeva nel complesso di ottima salute. Per questa ragione si ipotizza che possa essere stato colpito da un malessere improvviso. Recentemente l’uomo era tornato in Italia per sottoporsi ad alcuni esami a seguito di qualche problema alla tiroide, ma anche al momento del suo rientro in Spagna nulla avrebbe lasciato presagire una simile tragedia.

Nel corso degli anni Enrico aveva svolto diversi lavori, tra i quali quello di muratore e di barista, ed era riuscito a rialzarsi anche dopo la chiusura, a causa della pandemia e della conseguente crisi, dell'azienda per cui lavorava.