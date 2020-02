Dal «Grande fratello» alla rapina alle Poste

È entrato alle Poste di Romano di Lombardia e, con un complice, ha minacciato l’impiegato e si è fatto consegnare 150 euro. Come se nulla fosse, poi, si è recato a mangiare un gelato in una gelateria di Covo. Dopo poco i militari della caserma dei carabinieri di Trevigio lo hanno localizzato e fermato. Il soggetto è ben noto non solo alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, ma anche al grande pubblico per aver partecipato alla trasmissione televisiva «Il grande fratello». Si tratta di Kiran Maccali, 34 anni di origini indiane. Vi aveva partecipato nel 2011. Dopo di allora la sua vita è stata piuttosto complicata e ricca di mezzucci per poter sbarcare il lunario. Quello di martedì 4 febbraio è solo l’ultimo misfatto. I due (l’altro è un uomo di 50 anni) si sono presentati all’ufficio postale e hanno intimorito l’impiegato con minacce verbali, millantando conoscenze nel mondo della ‘ndrangheta e mostrando un tirapugni di acciaio. Dopo aver preso i soldi, la fuga è durata poco. L’uno era in gelateria, l’altro è stato fermato a casa sua. Tutto per un misero bottino: 150 euro.