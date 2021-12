Dramma a Romano, ragazza muore dopo essere stata investita dal treno in corsa

l'incidente

Sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto. Le forze dell’ordine stanno vagliando qualsiasi ipotesi, dal malore al gesto estremo

Una ragazza è morta questa mattina (venerdì 17 dicembre) alla stazione di Romano di Lombardia, dopo essere stata investita da un treno che stava transitando sui binari.

L’incidente si è verificato una manciata di minuti prima delle 8. Come riportano i colleghi di PrimaTreviglio non si conoscono le generalità della vittima e sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire quanto accaduto. Al momento le forze dell’ordine stanno vagliando qualsiasi ipotesi, dal malore al gesto estremo.

Alla stazione di Romano di Lombardia si sono precipitate in codice rosso un'ambulanza della Croce Rossa di Martinengo e un'automedica, ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.

A causa dell'incidente la linea è stata bloccata e si prevedono ritardi di almeno 120 minuti. Saranno possibili anche cancellazioni per permettere alle autorità di svolgere i rilievi del caso. Trenord, che ha avvisato i passeggeri attraverso il sito e l'applicazione dedicata, ha messo a disposizione un trasporto con bus.