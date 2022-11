Duecento quintali di fieno e diversi mezzi agricoli in fiamme a Fontanella

Grande azienda agricola a Fontanella distrutta da un incendio di dimensioni enormi, coma racconta PrimaTreviglio. Tre le campate della corte che sono state invase dalle fiamme, pesantissimi i danni.

Incendio nella notte a Fontanella, in fumo 200 quintali di fieno

L'allarme è scattato attorno alle 2 di questa mattina sabato 19 novembre, e le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare. In pochi minuti hanno interessato buona parte dell'azienda. Le tre campate distrutte erano destinate per circa 250 metri quadrati allo stoccaggio di circa 200 quintali di fieno, andato in fumo. Anche diversi mezzi agricoli parcheggiati in una sorta di rimessa al pianterreno sono stati devastati. Sul posto, per tutta la notte, hanno lavorato i Vigili del Fuoco di Romano di Lombardia, Bergamo, Crema e Treviglio. Non si registrano feriti e Fortunatamente, sia la stalla che l'appartamento dove vive il conduttore dell'azienda sono state risparmiate dal pronto intervento dei Vigili del fuoco. Anche gli animali allevati sono salvi.

